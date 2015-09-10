У Японії розпочато кампанію щодо запобігання самогубствам

Заходи проходять в рамках Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який за рішенням ООН проводиться 10 вересня, передає російська служба ВВС.

Японія залишається на другому місці після Росії за кількістю самогубств серед країн "Великої вісімки". В Японії відбувається 18,5 самогубств на 100 тисяч населення, у Росії - 19,5, в США - 12,1, у Британії - 6,2.

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Протягом тижня в Японії будуть відкриті гарячі лінії для людей, що замислюються про самогубство як про спосіб "виходу з складних життєвих ситуацій". На вулицях міст і в громадському транспорті з'явилася соціальна реклама, яка, як сподіваються влади Японії, допоможе знизити кількість самогубств в країні.

У 2014 році в Японії майже 25,5 тисяч осіб покінчили життя самогубством. Рахунки з життям у Японії значно частіше зводять чоловіки, ніж жінки. Суїцид є головною причиною смертей серед молоді (у віковій групі від 15 до 34 років).

Кількість самогубств у світі, за даними ВООЗ, становить від 800 тисяч до мільйона в рік. Це означає, що кожен день рахунки з життям зводять близько 3 тис людей. Згідно з інформацією організації, у третьому тисячолітті від суїциду гине більше людей, ніж за всіх воєн і вбивств разом узятих. На суїцид, за даними ВООЗ, припадає близько половини всіх насильницьких смертей у світі.

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Найвище число самогубств на 100 тисяч жителів - в Гайані (44,2), Південній Кореї (28,9) і Шрі-Ланці (28,8). Найменше самогубств відбувається в країнах з переважно мусульманським населенням (Саудівська Аравія - 0,4, Кувейт - 0,9).