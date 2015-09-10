Піщана буря в Ізраїлі: кількість постраждалих зростає

У середу погода істотно не змінювалася, хоча дихати стало трохи легше, пишуть Новини Ізраїлю. Синоптики прогнозують, що підвищена запиленість повітря буде спостерігатися протягом четверга, і тільки в п'ятницю пил, в основному, осяде на землю. Наступного тижня спека трохи спаде, але температура буде вище звичайної.

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Напередодні метеорологічна служба Ізраїлю повідомила, що мова йде найпотужнішу запиленість повітря для першої декади вересня за всю історію вимірювань, розпочатих 75 років тому. Повільне осідання пилу пояснюється відсутністю дощів і вітру.

Через спеку і запиленість повітря медики радять утримуватися від тривалих прогулянок. Краще уникати перебування на пляжах. Перебуваючи поза закритих приміщень, доцільно одягати захисні маски. В таку погоду також рекомендується пити більше води, ніж зазвичай.

8-9 вересня була надана необхідна медична допомога понад 700 громадянам, постраждалим внаслідок важких погодних умов. Повідомляється, що понад 400 людей страждали через задишку і напади астми, 92 людини втратили свідомість і понад 200 осіб були госпіталізовані з серцевими нападами.

Через значну кількість звернень за медичною допомогою переповнені приймальні віділення ізраїльських лікарень.

Міністерство екології в середу опублікувало рекомендації для системи освіти, згідно з яким школярам має бути заборонено виходити на вулицю під час змін, а уроки фізкультури повинні проводитися в закритих спортзалах. Міністерство також рекомендував скасувати всі заплановані на середу шкільні екскурсії.

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Представники Електричної компанії ("Хеврат Хашмаль") повідомили про чергове рекордне споживання електроенергії: споживання потужності в енергосистемі Ізраїлю 9 вересня 2015 року досягло 12.840 МВт. Це викликано, насамперед, включенням кондиціонерів по всій країні у зв'язку з пиловою бурею і виснажливою спекою. У "Хеврат Хашмаль" побоюються, що різке зростання споживання електроенергії може призводити до перевантаження підстанцій і, як наслідок, до перебоїв в електропостачанні. У компанії рекомендують перенести використання приладів, які споживають багато електрики, таких як электробойлеры, пральні та сушильні машини, духовки тощо, з "пікових" годин (12-17 годин дня) на вечір. Також рекомендується налаштовувати кондиціонери на температуру +25.