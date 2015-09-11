Відкриття: депресія - захворювання фізіологічне, а не психічне

Фактор росту фібробластів 9 (FGF9) на 32% підвищено у людей з депресією в ключовій частині мозку. Як показали дослідження гризунів, штучне підвищення концентрації сполуки провокувало депресивні зміни в поведінці, повідомляє Eurek Alert. У свою чергу, повторюваний соціальний стрес викликав підвищення FGF9 в мозку, пише meddaily.ru.

Вчені порівняли зразки тканин мозку померлих людей з і без депресії. І у людей з депресією був підвищений рівень FGF9 в тканинах. Особливий інтерес викликав стан гіпокампа - частини мозку, що відповідає за пам'ять, навчання і стресовий контроль. Виявилося, кілька інших факторів росту фібробластів були в меншій концентрації, а ось концентрація FGF9 була високою. Отже, депресія змінювала всю систему регулювання клітинного росту і розвитку.

А ось тести з щурами були проведені для того, щоб зрозуміти, чи підвищується концентрація у відповідь на стрес або вона спочатку підвищена і сприяє розвитку депресії. Було встановлено: у відповідь на повторюваний стрес підвищився рівень FGF9, гризуни уникали контактів з іншими щурами, а їх вага стрибала. Далі вчені ввели FGF9 прямо в мозок, зокрема, в шлуночок мозку. Це підвищувало рівень тривожності у тварин, вони менше рухалися.

Окрема частина експерименту: фахівці створили вірус, що втручається у вироблення FGF9 через РНК-інтерференції. Вірус діяв в особливій частині гіпокампу. Активний вірус допоміг знизити рівень FGF9 приблизно на 30%, а тварини демонстрували менше ознак тривожності.