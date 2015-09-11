Довіра змушує серця битися в унісон

Коли люди починають довіряти одне одному, ритми їх сердець синхронізуються. Це помітили вчені з Орхуського університету. В їх дослідженні взяли участь 37 пар добровольців. Учасників попросили разом з партнером по експерименту зібрати машинки з LEGO, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Контрольна група просто збирала машинки, а експериментальна у перерві грала в гру, побудовану на довірі. Фахівці виявили, що серця партнерів з експериментальної групи починали битися в одному ритмі. Крім того, у цих учасників частота серцевих скорочень виявилася значно вищою, ніж у добровольців з контрольної групи.

До речі, вчені з Університету Джорджії встановили: довірливі люди мають певні особливості мозку. У довірливих учасників дослідження виявилося більше сірої речовини в вентромедіальній префронтальній корі, ділянці мозку, пов'язаній з оцінкою соціальної нагороди. Крім того, у найбільш і найменш довірливих добровольців був збільшений обсяг мигдалини, яка кодує емоційну значущість.