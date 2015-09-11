У переїданні винна хвора печінка

Бажання поїсти вночі – це один із симптомів порушення внутрішнього режиму організму або циркадного ритму.

Цей факт відомий вже багато років. Але досі достовірно не було відомо, дисфункція якого органу призводить до цього проблему, яка може провокувати такі серйозні захворювання, як цукровий діабет, уповільнення метаболізму, психологічні розлади і порушення харчових традицій. До того ж, нічні переїдання негативно впливають на гормональний фон людини, її сон і апетит, пише tvoymalysh.com.ua.

Результати досліджень, які провели англійські вчені, доводять, що джерелом проблем можуть стати захворювання печінки, які довгий час не дають про себе знати. Недарма печінку називають мовчазним органом. Буває, що проходять роки, перш ніж людина дізнається про свою хворобу.

Рецептори печінки регулюють метаболізм і відповідають за енергообмін, а також нормалізують роботу «внутрішнього годинника» організму.

Вчені впевнені, що усуваючи несправності в печінці, можна поліпшити багато показників, що відповідають за якість життя: нормалізувати сон, апетит, вирішити проблеми з метаболізмом, ефективно схуднути і уповільнити процес старіння.