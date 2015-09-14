Ліки від діабету підвищують ламкість кісток

Препарат Росіглітазон (Авандія) знижує рівень цукру в крові. Глюкоза при цьому перетворюється в жир. Попередні дослідження показали, що ці жирові відкладення можуть зберігатися в тканинах, наприклад, в ділянці живота. Але, судячи з усього, жир накопичується і всередині кісток. Це значно підвищує ризик переломів, передає meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Вчені з Університету Північної Кароліни провели дослідження на мишах. Гризунам давали Росіглітазон. Дослідники помітили, що після прийому препарату всередині кісток піддослідних тварин стало значно більше жиру. Потім фахівці помістили в клітки мишей колеса для бігу. Вони хотіли з'ясувати, як фізична активність вплине на кількість жиру.

Читайте такожЧорний чай допоможе вилікувати остеопорозЗа словами вчених, біг істотно зменшував кількість жиру в кістках навіть тих гризунів, які отримували високі дози Росіглітазону. Дослідники припускають: ймовірно, завдяки вправам стовбурові клітини кісткового мозку починають створювати замість жирових клітин кісткові. Крім того, можливо, під час бігу організм використовує жирові клітини в якості палива.