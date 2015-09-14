Довгі обідні перерви підштовхнуть дітей до правильного харчування

Фахівці з Гарвардської школи громадського здоров'я з'ясували: школярі, у яких коротка перерва на обід, з'їдають менше корисних продуктів у порівнянні з тими, у кого перерва довше. Зокрема, учні, які обідають менше 20 хвилин, залишають частину першої страви, овочів і не допивають молоко, пише meddaily.ru з посиланням на The Financial Express.

Дослідники відзначають, що для багатьох школярів, особливо для вихідців із малозабезпечених сімей, обід становить майже 50% від добового споживання калорій. Тому важливо, щоб у них було достатньо часу на обід. Між тим, у багатьох школах на обідню перерву відводиться 20 хвилин або навіть менше.

Вчені виявили: школярі, які обідають менш як 20 хвилин, вживали на 12% менше першої страви, 10% овочів і 10% молока, ніж діти, які обідали, як мінімум, 25 хвилин. Всі учасники дослідження на обід їли приблизно одне і те ж. Проте всього 44% добровольців, у яких було мало часу на їжу, брали за обідом фрукти, порівняно з 57% тих, хто міг не поспішати.

Фахівці додають, що через черги і запізнення у дітей на їжу іноді залишається всього 10 хвилин. Якщо адміністрація школи не може зробити обідню перерву довшою, то вона повинна подбати про те, щоб школярі отримували їжу вчасно. Наприклад, найняти в їдальню більше працівників.