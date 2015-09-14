Фізичні вправи допомагають зберегти гостроту розуму

Виконавчі функції - гіпотетичний набір високорівневих процесів, який дозволяє планувати поточні дії відповідно з загальною метою, змінювати реакцію в залежності від контексту, вибірково приділяти увагу потрібним стимулам. Дослідники з Університету Іллінойсу виявили зв'язок між мозковою активністю, рівнем фізичної підготовки і виконавчими функціями у літніх людей, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці проаналізували дані 128 осіб у віці від 59 до 80 років. Дослідження показало: при одночасному виконанні учасниками двох завдань активувалися ділянки мозку, що відповідають за виконавчі функції. Здатність одночасно робити дві справи корелювала з активністю в цих частинах мозку і кардіореспіраторною витривалістю.

На думку дослідників, зв'язок між кардіореспіраторною витривалістю та виконавчими функціями обумовлена активністю додаткової моторної ділянки і передньої частини поясної звивини. Так, у процесі старіння люди здатні захистити себе від когнітивних порушень. Для цього достатньо вести активний спосіб життя.