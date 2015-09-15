Наступні два роки стануть рекордно спекотним - вчені

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.

Свій прогноз британські вчені дали за два місяці до заходу ООН в Парижі, присвяченого глобальним кліматичним змінам. На зустрічі очікуються представники приблизно 200 країн. За оцінкою дослідників, «перепочинок» в потеплінні закінчився і відразу кілька факторів призведуть до подальшого глобального потепління.

Згідно з повідомленням ООН, в 2013 році кліматологи заявили про найповільніше зростання середньої температури Землі з 1998 року. Однак, наступний, 2014 рік, виявився найспекотнішим за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Це також підтвердила Всесвітня метеорологічна організація ООН.

За прогнозами британських вчених, поведінка Атлантичного і Тихого океанів підказує, що і поточний рік буде найтеплішим. Найбільший внесок у потепління внесе явище Ель-Ніньо - коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, під час якого територія нагрітих вод зміщується на схід. Наприклад, найжаркіший рік минулого сторіччя (1998-й) був відзначений сильним Ель-Ніньо.

Однак, Адам Скайфі, співавтор доповіді вчених, зазначив, що природні фактори вінчають вплив людини - додаються до антропогенного внеску в потепління. При цьому дія Ель-Ніньо набагато сильніша і перекриває всі вищевказані фактори.

Головною метою кліматичної угоди ООН є недопущення зростання середньої температури Землі більше, ніж на два градуси Цельсія в порівнянні з доіндустріальною епохою (1880). Потепління може призводити до змін клімату, які спричиняють катастрофічні зміни: неврожаї, посухи, шторми і підвищення рівня моря.