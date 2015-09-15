Медики назвали найбільш "товсті" і "стрункі" нації Європи

Міжнародний колектив лікарів назвав найбільш «товсті» і «стрункі» нації Європи. Серед досліджуваних ученими народів німці і слов'яни не згадуються. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature Genetics, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Daily Mail, повідомляє lenta.ru.

У своїй роботі медики проаналізували дані по приблизно 250 тисячам осіб, а також дані 17,5 тисяч родинних пар з 14 країн Європи. Генетичне дослідження виявило кілька незалежних локусів, наявність яких у представників європейських народів вчені пов'язали з особливостями будови їх тіла.

Дослідження показало, що чим вище середній зріст представників будь-якої нації, тим вони стрункіші і менший індекс маси тіла (ІМТ) у її представників. Останній визначається як відношення маси тіла (в кілограмах) до квадрату довжини тіла (у метрах) і дозволяє визначити наявність надмірної ваги. Наприклад, при масі тіла 67 кілограмів і рості 1,7 метра ІМТ дорівнює 23.

Найбільш високими і стрункими виявилися жителі скандинавських країн — Норвегії, Швеції і Данії, тоді як найбільш вгодованими і низькорослими — іспанці, італійці, португальці, а також греки. Французи і британці зайняли середні позиції.

Вчені відзначають, що спостережувана ними кореляція між ІМТ у різних народів і їх географічним положенням обумовлена, швидше за все, не тільки генетичними особливостями (які, в свою чергу, сформувалися під впливом кліматичних факторів), але і традиціями національної кухні, а також екології.

Дослідження, за оцінкою вчених, в цілому підтверджує відомий європейський стереотип про «високих і струнких» скандинавів (жителів Північної Європи) і «низькорослих і товстих» греків (представників півдня Європи).