Створено протез, який дозволяє відчувати дотики / gizmodo.com

Паралізованому 28-річному чоловікові вживили масив електродів в сенсорну кору головного мозку, яка відповідає за відчуття дотику, а також у проекційну кору, яка відповідає за рухи тіла. По суті, він тепер може відчувати дотики людей, а також рухати рукою, повідомляє gazeta.ru.

За результатами тестування, в якому чоловікові закривали очі і доторкалися його руки, він визначав місце дотику з близькою до 100% точністю. Коли доторкалися одночасно в двох місцях, він так само це відчував.

Раніше вчені створили протез ноги, здатний відчувати поверхню, по якій він пересувається, майже так само, як і справжня кінцівку.