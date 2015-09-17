Ожиріння не передається по спадковості

Останнім часом вчені все частіше говорять про те, що в ожирінні винні гени. Але американські вчені вважають: люди просто скидають з себе відповідальність, посилаючись на гени. Вони опускають руки і припиняють стежити за собою, передає meddaily.ru з посиланням на "RSUTE".

Як показало дослідження приблизно 8000 осіб, у більшості повних людей худі родичі. І експерти з'ясували: гени людини не мають ніякого стосунку до ожиріння. Учасникам дослідження задавали питання щодо наявності зайвої ваги у їхніх найближчих родичів. Так, близько 80% повних людей не мали родичів з проблемною вагою.

Отже, ожиріння не передавалося у спадок. За фактом, левова частка добровольців з проблемами з вагою переїдала, вживала в їжу напівфабрикати, шкідливу їжу, майже не займалася спортом і не дотримувалася режим.

Коментує автор дослідження Майк С. Перент: "Ведення здорового способу життя вимагає великих зусиль. Якщо людина вважає, що не може знизити вагу за допомогою дієти або фізичних вправ, то, швидше за все, вона вибрала легкий шлях, що веде до швидкої винагороди".