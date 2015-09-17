Фахівці радять при артриті займатися йогою

У дослідженні вчених з Університету Джонса Хопкінса та Університету Макгілла взяли участь 75 осіб, що страждали від остеоартриту колінного суглоба або ревматоїдного артриту. Добровольців розділили на дві групи. Учасники з першої групи протягом 8 тижнів два рази на тиждень відвідували заняття йогою. Також вони практикувалися вдома. Друга група була контрольною, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

До і після дослідження фізичне і душевне благополуччя добровольців оцінювали фахівці, які не знали, в яких групах були учасники. Вчені з'ясували, що у добровольців, які займалися йогою, на 20% покращився настрій, підвищився рівень енергії і зменшилася вираженість симптомів захворювання у порівнянні з контрольною групою. Учасникам стало простіше виконувати фізичну роботу, а біль у них ослаб.

Про користь йоги вченим відомо давно. Наприклад, заняття йогою знижують ризик ожиріння, кров'яний тиск і холестерин. Позитивний вплив йоги на стан серцево-судинної системи можна порівняти з ефектом від швидкої ходьби або бігу підтюпцем. Крім того, йога позбавляє жінок від депресії.