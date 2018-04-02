Французькі вчені виростили людські сперматозоїди in vitro

Про це йдеться в прес-релізі дослідного центру, пише" Ремедіум.

Фахівцям Kallistem вдалося розробити технологію диференціації гермінативних стовбурових клітин, що дозволяє у подальшому отримати in vitro морфологічно нормальні сперматозоїди. Успішне вирощування сперматозоїдів в лабораторних умовах стало можливим лише після створення біореактора на основі хітозану. Перший вдалий досвід по отриманню людських сперматозоїдів відбувся в кінці 2014 року. Технологія отримання чоловічих статевих клітин, одержала назву Artistem, була запатентована 25 червня 2015 року.

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Надалі нова технологія зможе застосовуватися при лікуванні чоловічого безпліддя. В даний час зареєстровано понад 120 тис. чоловіків, фертильність яких не може бути відновлена існуючими терапевтичними методами. Тим не менш, поки рано говорити про практичне застосування винаходу французьких вчених. Поки проводяться доклінічні випробування якості одержуваних in vitro сперматозоїдів. Надалі планується організація біохімічних та епігенетичних досліджень людських чоловічих статевих клітин.