З 2000 року смертність від малярії впала на 60%

За прогнозами експертів, в поточному році буде зареєстровано близько 438 тис. летальних випадків малярії, загалом заражено 214 млн осіб. У 2000 році з 262 млн інфікованих померли 840 тис. осіб, пише Ремедіум, з посиланням на MedicalXpress.

У міжнародній організації зазначають, що успіхи в боротьбі з малярією найбільше помітні в Азії і на Кавказі, тоді як в Африці ситуація щодо поширення захворювання значно не змінилася. Так, в країнах, розташованих південніше Сахари, реєструється в цьому році 80% летальних випадків малярії.

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Два місяці тому європейські регулятори схвалили застосування в Африці першої в світі вакцини проти малярії розробки GlaxoSmithKline. Вакцина RTS,S, також відома як MosquirixTM, може застосовуватися для імунопрофілактики дітей у віці від 6 тижнів до 17 місяців. Позитивне рішення було прийнято після вивчення результатів клінічних досліджень, які продемонстрували, що через 18 місяців після ін'єкції вакцина RTS,S у віковій групі від 5 до 17 місяців на 46% скорочує ймовірність захворювання малярією, а серед дітей віком 6-12 тижнів - на 27%.