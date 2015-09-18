Кофеїн збиває внутрішній годинник людини

Такого висновку дійшли американські вчені, автори статті в журналі Science Translational Medicine. Коротко про дослідження повідомляє Science News, пише lenta.ru.

Дослідники з'ясували, що подвійний еспресо, випитий перед сном, переводить внутрішні годинники приблизно на 40 хвилин назад. Вплив кофеїну на організм було вивчено давно, проте думка, що він здатний переводити стрілки біологічних ритмів, було підтверджено і науково обгрунтовано тільки тепер.

У ході спостережень з'ясувалося, що кофеїн діє приблизно як яскраве світло, яке є одним з найбільш вивчених інструментів для переведення стрілок внутрішніх годин.

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Вчені також виявили, що кофеїн допомагає впоратися з негативним станом здоров'я, яке називається «джетлаг» і виникає внаслідок різких і частих змін часових поясів. Своєчасний прийом кави і кавовмісних напоїв сприяє швидшому звиканню до нового розкладу зміни дня і ночі в добі. Наприклад, кава на ніч корисна після тривалого перельоту зі сходу на захід.