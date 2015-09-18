У США з'явився новий препарат для лікування шизофренії і біполярного розладу

Ефективність нового препарату в терапії шизофренії була продемонстрована в трьох клінічних дослідженнях за участю 1754 пацієнтів, пише Ремедіум. Було показано, що застосування карипразина скорочує вираженість симптомів шизофренії порівняно з плацебо. Результати інших досліджень, проведених із залученням 1037 учасників, також показали ефективність використання карипразина в лікуванні біполярного розладу.

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Найпоширенішими побічними ефектами у КД з участю хворих на шизофренію були тремор, нерозбірлива мова, мимовільні скорочення м'язів. У пацієнтів з біполярним розладом найчастіше реєструвалися акатизія, диспепсія, нудота, сонливість і тривожні стани.

Карипразин, зареєстрований під торговим найменуванням Враїлар (Vraylar) є частковим агоністом дофамінових D3/D2 - рецепторів з переважним впливом на D3-рецептори.