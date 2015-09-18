"Гормон спорту" зміцнює кісткову систему людини

Вчені припускають, що річ у іризині, який виділяється м'язами під час тренувань, пише Здоров'я.

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ЗМІ не раз писали про іризин і його користь для організму. Цю молекулу виявили всього кілька років тому, і з тих пір багато встигли засумніватися в її існуванні, а потім знову з'явилися докази її реальності. Тому дослідження щодо іризина тривають. В одній з нових наукових статей цю речовину вводили мишам раз на тиждень протягом місяця. Потім кістки кінцівок тварин тестували на щільність і міцність. Виявилося, що це зовнішній шар кістки (забезпечує міцність кісткових тканин) завдяки регулярним ін'єкціям тварині іризина стають щільнішими і на 19% краще протистоїть механічним впливам, а губчаста – ні.

Дані про те, що іризин робить кістки міцнішими, можуть допомогти медикам у боротьбі з остеопорозом.