Прийнята норма артеріального тиску завищена - вчені

Згідно з дослідженням американських вчених, зниження артеріального тиску нижче позначки, яка на сьогоднішній день вважається нормою, істотно знижує шанси щодо інфаркту або інсульту, повідомляється на сайті американського дослідницького центру Національні інститути здоров'я (NIH), пишуть Новини Ізраїлю.

Дослідники стежили за здоров'ям 9.300 осіб старше 50 років з підвищеним артеріальним тиском. Середній вік пацієнтів склав 68 років.

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Одна група отримувала препарати для регулювання тиску так, щоб систолічний тиск не перевищував позначки 140 – сьогоднішню норму. Друга група отримувала препарати для регулювання тиску в таких дозах, щоб систолічний тиск був нижче за позначку 120.

Результати дослідження показали, що ті люди, верхній тиск яких було нижче 120, у три рази рідше страждали від інфарктів або інсультів. Крім того, їх тривалість життя виявилася вищою.