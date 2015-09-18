Буряковий сік дуже корисний для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Буряковий сік визнаний потужним засобом, збільшує м'язову силу у сердечників / bagema.info

Донедавна висновки робилися тільки за результатами експериментів зі спортсменами. Тепер же вони стосуються й сердечників, пише meddaily.ru.

Так, були зафіксовані зміни в м'язовій силі приблизно через 2 години після споживання соку. Вона зростала на 13%. Це дозволяло значно підвищити якість життя пацієнтів. Вони активніше рухалися і менше втомлювалися під час повсякденних занять. Варто відзначити, що зростання показників можна було помітити особливо при виконанні швидких, потужних рухів. Але ось при тривалих навантаженнях показники м'язової втоми ніяк не змінювалися.

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Треба сказати, спортсмени, зокрема велосипедисти, давно п'ють буряковий сік для підвищення результативності тренувань. Аналогічний підхід можна використовувати і з пацієнтами з серцевою недостатністю. Нітрати в буряковому соку, шпинаті та інших листових овочах в тілі перетворюється на оксид азоту, який, як відомо, розширює кровоносні судини і справляє позитивний ефект на метаболізм.