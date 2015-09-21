Британські вчені просять дозволити їм змінювати гени в ембріонах людини

11:00, 21 вересня 2015
Зарубіжні новини
532

Британські вчені уряду подали заявку на генне модифікування ембріонів людини, повідомляє The Guardian.

062.com

Це відбулося за кілька місяців після того, як науковий світ дізнався про подібні експерименти в Китаї, що викликали бурхливі протести, пише Лента.ру.

Експерименти збираються проводити в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні. Вони триватимуть близько двох тижнів, а ембріони можна буде довести до стану плода. Яйцеклітини і сперматозоїди для дослідів пожертвують пари, у яких утворився надлишок після того, як вони пройшли процедуру екстракорпорального запліднення.

Читайте такожВчені перевірять "вакцину довголіття" на людину

Кінцева мета вчених — вирішити проблему викиднів. Модифікуючи ембріони людини, вони хочуть визначити гени, які найактивніше діють в перші дні життя плоду, коли ембріон формує клітини — основу майбутньої плаценти. Гени будуть включати і вимикати за допомогою інструмента Сгіѕрг-Cas9.

«Отримані знання дадуть нам вкрай важливу інформацію про розвиток здорових ембріонів людини, а також дозволять розібратися з причинами викиднів. Наші експерименти не є небезпечним шляхом "дизайнерським немовлятам", позаяк законодавство Великобританії в цих питаннях дуже суворе», — зазначила автор заявки Кеті Ниакан (Kathy Niakan).

Очікується, що управління з фертилізації і ембріології людини (Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) видасть ліцензію — з умовою того, що експериментальні ембріони знищуються через 14 днів.

На думку академічного співтовариства, редагувати гени ембріонів небезпечно, так як вони передають зміненої ДНК наступним поколінням і непомітні, на перший погляд, наслідки «правки» можуть завдати шкоди в майбутньому. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter