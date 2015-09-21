Британські вчені просять дозволити їм змінювати гени в ембріонах людини

Це відбулося за кілька місяців після того, як науковий світ дізнався про подібні експерименти в Китаї, що викликали бурхливі протести, пише Лента.ру.

Експерименти збираються проводити в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні. Вони триватимуть близько двох тижнів, а ембріони можна буде довести до стану плода. Яйцеклітини і сперматозоїди для дослідів пожертвують пари, у яких утворився надлишок після того, як вони пройшли процедуру екстракорпорального запліднення.

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Кінцева мета вчених — вирішити проблему викиднів. Модифікуючи ембріони людини, вони хочуть визначити гени, які найактивніше діють в перші дні життя плоду, коли ембріон формує клітини — основу майбутньої плаценти. Гени будуть включати і вимикати за допомогою інструмента Сгіѕрг-Cas9.

«Отримані знання дадуть нам вкрай важливу інформацію про розвиток здорових ембріонів людини, а також дозволять розібратися з причинами викиднів. Наші експерименти не є небезпечним шляхом "дизайнерським немовлятам", позаяк законодавство Великобританії в цих питаннях дуже суворе», — зазначила автор заявки Кеті Ниакан (Kathy Niakan).

Очікується, що управління з фертилізації і ембріології людини (Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) видасть ліцензію — з умовою того, що експериментальні ембріони знищуються через 14 днів.

На думку академічного співтовариства, редагувати гени ембріонів небезпечно, так як вони передають зміненої ДНК наступним поколінням і непомітні, на перший погляд, наслідки «правки» можуть завдати шкоди в майбутньому.