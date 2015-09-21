Шлунок працює за "внутрішнім годинником"



Фахівці з Університету Аделаїди виявили, що шлунок не тільки перетравлює їжу, але і визначає, наскільки людина сита і яка зараз година, пише med2.ru.

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У рамках дослідження вчені вивчали 8-тижневих мишей, щоб визначити, як нерви в шлунку розтягують процес прийому їжі 3 рази в день. В результаті було виявлено, що коли нерви повинні бути активні, вони демонстрували знижену чутливість до розтягування, яка відбувається під час прийому їжі.

“Чутливість нервів визначає швидкість передачі сигналу в мозок щодо наповненості шлунка. Протягом дня в період неспання, чутливість нервів у шлунку - мінімальна", - коментує доктор Стівен Кентиш (Stephen Kentish), провідний автор роботи. "При цьому вночі, коли тілу не потрібно багато енергії, нерви реагують швидко, повідомляючи мозку, що час припинити їсти".

Результати дослідження багато в чому пояснюють, чому у людей, що працюють ночами, спостерігаються певні відхилення, такі як зайва вага.

Автори також зазначають, що миші були чутливі до незначних зміщень часу пробудження – навіть на кілька годин. В результаті таких зсувів у мишей змінювався апетит.

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Вчені вважають, що при розробці дієти, перш за все, потрібно звертати увагу на те, в який час приймається їжа, не роблячи основного упору на самі продукти.

“Незважаючи на те, що експеримент проводився на лабораторних мишах, ми вважаємо, той же самий процес властивий і організму людини. Ми сподіваємося продовжити дослідження і з'ясувати, чи змінюється експресія гормону голоду, лептину, у мишей протягом 24 годин, і цей процес може взаємодіяти з внутрішніми годинами", - зазначає Кентиш.

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У попередньому дослідженні на аналогічну тему вчені виявили, що робота в нічний час або понаднормово призводить до розвитку ожиріння.