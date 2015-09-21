Чим корисні зелені помідори

Як пишуть Новини Ізраїлю, це відбувається завдяки тому, що кислота, що знаходиться в шкірці яблук і зелених помідорів, "гасить" проблемний для м'язів білок ATF4.

В ході експериментів вчені з Айови кілька місяців перевіряли старих лабораторних мишей і деяким з них додавали в їжу урсолову кислоту.

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Вимірявши м'язову масу у всіх мишей, дослідники з'ясували, що у мишей, які вживали кислоту, м'язова маса збільшилася на 10%, а сила – на 30%.

Нагадаємо, що м'язи ростуть і зміцнюються від народження і до 30-річного віку. Після 30 кожні 10 років людина втрачає від 3% до 5% від своєї м'язової маси. Після 75 років старіння м'язів прискорюється.