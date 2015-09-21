Контрацептиви підвищують ризик щодо інсульту

І хоча його збільшення невелике, воно статистично значимо. Особливо це стосується тих, у кого вже є фактори ризику інсульту.

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Те, що прийом гормональних контрацептивів пов'язаний з інсультом, знали давно, ще в 1962 році. Тоді протизаплідні таблетки містили 150 мкг синтетичного естрогену. Зараз його концентрація в контрацептиви (ОК) принаймні в 3 рази менше. Тим не менш, виявляється, ризик інсульта все одно зберігся. Втім, його величина не однакова для різних жінок. Для молодих жінок, які п'ють протизаплідні таблетки, ризик інсульту у будь-якому випадку мінімальний: 4,4 випадку з 100.000. Тим, у кого є додаткові фактори ризику ішемічного інсульту (наприклад, якщо вони курять, відчувають напади мігрені або мають високий артеріальний тиск), краще уникати прийому ОК, бо для них ризик інсульту підвищується майже в 2 рази.