Початок нового життя з партнером і народження дитини значно підвищують рівень щастя

За даними австралійських вчених, рівень задоволеності життям різко зростає з 15 до 20 років. Потім з 20 до 35 років спостерігається поступовий спад. З 35 до 50 років люди менш за все задоволені своїм життям. В цей період рівень щастя залишається стабільно низьким. І лише після цього він починає підвищуватися, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Financial Express.

Також дослідники хотіли зрозуміти, що робить людей щасливими. Вони вивчили ключові етапи життя людини, такі як переїзд з рідного дому, початок спільного життя з партнером, пологи, розставання з співмешканцем, вихід на пенсію і вдівство.

Читайте такожБіг допоможе подолати депресіюПочаток нового життя з партнером і народження дитини значно підвищували рівень щастя. А вдівство і розставання суттєво знижували. Також фахівці відзначили: рівень задоволеності життям у чоловіків після виходу на пенсію не змінювався. У жінок же він підвищувався, щоправда, незначно.