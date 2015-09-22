Тваринний вірус лейкозу назвали ймовірною причиною появи раку у людей

Вірус лейкозу великої рогатої худоби був вперше виявлений у зразках тканин раку грудей людей. Вчені роблять припущення: можливо, є зв'язок між контактом з цим вірусом і підвищеним ризиком розвитку раку у людини, пише meddaily.ru з посиланням на News-medical.net.

Цей вірус вражає кров і клітини молочних залоз у худоби. Він легко передається між тваринами, але викликає реальне захворювання менш як у 5% інфікованих. Довгий час вважалося, що вірус не передається людям. Але останнє дослідження говорить про зворотне. Співробітники Університету Каліфорнії проаналізували тканини грудей 239 жінок з і без раку грудей.

Виявилося, більш як у 50% зразків жінок з раком грудей була присутня ДНК вірусу. Фахівці підрахували: наявність вірусу підвищувала ризик розвитку раку грудей утричі. Якщо вірус дійсно викликає рак, то сам підхід до лікування онкологічного захворювання доведеться змінити.

В принципі, вчені не в перший раз говорять про зв'язок вірусів і раку. Наприклад, гепатит В провокує рак печінки, а вірус папіломи людини - анальний рак і рак шийки матки. Що стосується вірусу лейкозу великої рогатої худоби, то у експертів є кілька питань. Приміром, не дуже зрозуміло, яким чином люди вступили з ним в контакт. Можливо, вони випили не пастеризоване молоко або з'їли сире м'ясо. Або ж вірус прийшов від інших людей.