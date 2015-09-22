Учені заявили про здатність жувальної гумки знижувати рівень стресу

13:38, 22 вересня 2015
Зарубіжні новини
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Три хвилини жування гумки знижує рівень стресових гормонів в організмі людини.

Жевание повышает частоту сердцебиения и усиливает подпитку мозга кислородом и важными веществами / Фото: branamsmile.com
Це з'ясували співробітники Університету Tokushima. Всього трьох хвилин жування гумки достатньо, щоб знизити рівень стресових гормонів, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Був проведений експеримент за участю 20 осіб. Всі вони проходили тест на психологічний стрес. Паралельно з цим оцінювався рівень їх тривожності (в слині шукали сполуки, пов'язані зі стресом).

Слину забирали відразу після тесту. Далі добровольці жували гумку без смаку протягом трьох хвилин. Через 10 хвилин слину забирали знову. У зразках шукали катехоламіни - сполуки, що виділяються у відповідь на тривожність швидше кортизолу, відомого стресового гормону. Більш того, їх простіше виявити в слині.

Читайте такожЗаспокоїтися під час стресу допоможе дихання носомТакож вчені прикріпили електроди до шкіри (перевіряли роботу м'язів щелепи під час жування гумки). Виявилося, жувальна гумка призводила до зниження рівня стресових сполук. І чим активніше людина жувала гумку, тим сильнішим був виражений позитивний ефект. Мабуть, жування посилювало приплив крові до мозку. Або ж сам мозок працював в даній ситуації особливим чином (зокрема, стосувалося гіпокампа).

Читайте такожЯк отримати користь зі стресуНе виключено, що жування підвищує частоту серцебиття і посилює підживлення мозку киснем і важливими речовинами. Якщо людина пожує гумку протягом 20 хвилин, частота серцебиття у неї підвищиться на 11 ударів у хвилину. Ще одна теорія: жування стимулює вироблення інсуліну, який, у свою чергу, стимулює зони мозку, що відповідають за настрій і пам'ять.

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