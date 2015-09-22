Учені заявили про здатність жувальної гумки знижувати рівень стресу

Слину забирали відразу після тесту. Далі добровольці жували гумку без смаку протягом трьох хвилин. Через 10 хвилин слину забирали знову. У зразках шукали катехоламіни - сполуки, що виділяються у відповідь на тривожність швидше кортизолу, відомого стресового гормону. Більш того, їх простіше виявити в слині.

Читайте такожЗаспокоїтися під час стресу допоможе дихання носомТакож вчені прикріпили електроди до шкіри (перевіряли роботу м'язів щелепи під час жування гумки). Виявилося, жувальна гумка призводила до зниження рівня стресових сполук. І чим активніше людина жувала гумку, тим сильнішим був виражений позитивний ефект. Мабуть, жування посилювало приплив крові до мозку. Або ж сам мозок працював в даній ситуації особливим чином (зокрема, стосувалося гіпокампа).

Читайте такожЯк отримати користь зі стресуНе виключено, що жування підвищує частоту серцебиття і посилює підживлення мозку киснем і важливими речовинами. Якщо людина пожує гумку протягом 20 хвилин, частота серцебиття у неї підвищиться на 11 ударів у хвилину. Ще одна теорія: жування стимулює вироблення інсуліну, який, у свою чергу, стимулює зони мозку, що відповідають за настрій і пам'ять.