Пиво може спровокувати запалення в суглобах

Люди, які воліють пити вино, рідше стикаються з остеоартритом колінного суглоба, на відміну від любителів пива. Останні, якраз, схильні до розвитку артриту, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail з посиланням на наукову роботу Університету Ноттінгема.

Фахівці досліджували звички 2000 чоловіків і жінок у віці 45-86 років. У людей був артрит колінного або стегнового суглоба. Їх порівняли з контрольною групою 1000 здорових осіб. У порівнянні з непитущими людьми, добровольці, які випивали по 20 чи більше одиниць пива в тиждень, на 93% частіше стикалися з ураженням колінного суглоба. Також вони в два рази частіше мали проблеми з кульшовим суглобом.

А ось люди, які пили по 6 келихів вина на тиждень, на 44% рідше страждали від артриту колінного суглоба. Між тим, люди, які випивали мінімум 7 келихів, знижували, тим самим, ризик більш ніж удвічі. Є теорія: у вині містяться антиоксиданти-поліфеноли. І вони рятують від запалення. У свою чергу, пиво підвищує рівень сечової кислоти, згубної для суглобів.