Крейг Вентер знижує вартість секвенування екзома

Як пише Reuters, вартість повного секвенування для клієнтів страхової компанії Discovery Ltd складе 250 доларів.

Читайте такожБританські вчені просять дозволити їм змінювати гени в ембріонах людиниВентер підкреслив, що всього 15 років тому розшифровка генома однієї людини коштувала близько 150 тис. доларів, пише Ремедіум. Тепер Human Longevity встановлює найнижчі розцінки на подібні дослідження. «Наша мета – зробити секвенування генома доступним для більшої частини населення», - зазначив Вентер.

За умовами досягнутої угоди, Human Longevity зможе використовувати у своїх інтересах деідентифіковані результати секвенування екзома клієнтів Discovery Ltd.

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Секвенування екзома - розшифровка всіх білок-кодуючих генів в геномі. У людини налічується близько 180 тис. екзонів, що становить приблизно 1-2% від розміру геному, проте мутації в цій частині геному можуть мати найважчі наслідки. Секвенування екзома дозволяє виявити генетичні зміни, що призводять до виникнення різних захворювань.

Середньоринкова ціна на секвенування екзома в даний час складає 400-1500 тис. доларів, витрати на розшифровку результатів зазвичай оплачуються окремо.