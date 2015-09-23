Вживання оливкової олії допомагає запобігти раку молочної залози
10:00, 23 вересня 2015Зарубіжні новини
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Іспанські вчені встановили, що середземноморська дієта, що включає рибу, овочі і особливо оливкову олію, знижує ризик захворювання на рак молочної залози.
Вживання оливкової олії допомагає запобігти раку грудей / Фото: mybeautydoctor.ru
В ході дослідження, що тривало п'ять років, в учасниць дослідження, які щодня додавали в їжу 4 столові ложки оливкової олії, у два рази рідше був діагностований рак грудей, ніж у жінок, що сиділи на дієті з низькою кількістю жирів, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на сайт Business Day.
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Раніше проведені дослідження показали, що середземноморська дієта корисна для нирок, а також знижує ризик захворювань у людейз ожирінням.
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