Вживання оливкової олії допомагає запобігти раку молочної залози

Вживання оливкової олії допомагає запобігти раку грудей / Фото: mybeautydoctor.ru

В ході дослідження, що тривало п'ять років, в учасниць дослідження, які щодня додавали в їжу 4 столові ложки оливкової олії, у два рази рідше був діагностований рак грудей, ніж у жінок, що сиділи на дієті з низькою кількістю жирів, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на сайт Business Day.

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Раніше проведені дослідження показали, що середземноморська дієта корисна для нирок, а також знижує ризик захворювань у людейз ожирінням.