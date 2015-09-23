Тренування на витривалість змінюють взаємодію мозку і м'язів

У дослідженні взяли участь особи, які регулярно бігали на великі дистанції, пише med2.ru.

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Також до роботи залучили осіб, які тренувалися з уважченням, та людей, які ведуть сидячий спосіб життя. Виявилося, що м'язові волокна у квадрицепсах першої групи швидше активувалися і випускали сигнали. Сам же зв'язок м'язів з мозком дозволяв першій групі менше втомлюватися. Вчені не знають, чому зв'язок між мозком та м'язами відрізнявся при різних типах фізичних вправ. Але точно зрозуміло: у м'язових волокнах різних атлетів відрізняються показники активності. Тобто є нейромеханічні відмінності у роботі м'язів.

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На думку вчених, отримані дані дають можливість дійти висновку: організм людини краще пристосовується до аеробних навантажень, ніж до навантажень з обтяженнями. Про це говорить той факт, що зв'язок м'язів і мозку була однаковою і в групі, практикувала силові тренування, і в групі людей, які вели сидячий спосіб життя.