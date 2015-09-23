Людину оточує своя "хмара" бактерій

Кожного з нас оточує "хмара" з мікробів, і її склад цього у кожного свій, пише Здоров'я.

Ми залишаємо сліди своїх бактерій всюди — навіть на тих предметах, до яких не торкаємося. Це виявило дослідження, яке нещодавно опубліковане в науковому журналі PeerJ. Щоб довести це, використовували дві ідентичні кімнати, в кожній з яких стояли чашки Петрі з живильним середовищем (таких чашках зазвичай вирощують мікроорганізми). В одну кімнату приводили випробовуваних, в іншу — ні. Через деякий час аналізували, які види бактерій потрапили повітря в чашки Петрі і розмножилися там. Виявилося, що у двох кімнатах склад бактерій повітря був різним. Крім того, по складу мікроорганізмів вдалося розрізнити майже всіх учасників експерименту.

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Поки точно невідомо, наскільки велика "мікробна хмара", що оточує людину. Є припущення, що вона поширюється приблизно на 90 см від поверхні тіла. Це відстань у межах особистого простору індивідуума. Вона порушується в людних місцях, наприклад, в метро. Виходить, навіть не торкаючись людини, ви можете отримати його мікроорганізми. Втім, це не обов'язково погано.