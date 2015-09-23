Дитяча епілепсія не викликає порушень у психіці

Нове дослідження з аналізом даних від 257 добровольців показує, що це не так, пише Здоров'я.

Для дослідження, опублікованого в журналі Epilepsia, вчені проаналізували медичні історії 257 підлітків, у яких епілепсія виявлялася в дитинстві, і 134 їх здорових братів і сестер в якості контрольної групи. Жодного зв'язку між дитячої епілепсію та психіатричними захворюваннями і суїцидальною поведінкою не було виявлено.

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Звичайно, у такого дослідження (першого у своєму роді) є свої мінуси. По-перше, число випробовуваних незначне, і зв'язок міг просто не виявитися. По-друге, ймовірність психіатричних захворювань може залежати від сили прояву симптомів епілепсії, а це могло бути не враховано.