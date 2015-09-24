У Росії можуть заборонити продаж алкоголю особам віком до 21 року

У Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) підтримали ініціативу заборонити продаж алкоголю особам віком до 21 року, оскільки в країні 5 млн алкоголіків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Для Росії, в якій зловживання алкоголем призводить до передчасної смерті близько півмільйона людей щороку, завдання запобігання поширенню алкогольної залежності виходить на перший план. На думку ряду експертів, кількість хворих на алкоголізм у Росії становить близько 5 млн. осіб (3,5% від усього населення)», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Гормон любові" діє так само, як алкогольЯк зазначили в Росспоживнагляді, аналіз ситуації показує, що пиво і слабоалкогольні напої вживають насамперед підлітки і жінки дітородного віку. 33% хлопців і 20% дівчат щодня або через день споживають алкогольні напої (включаючи пиво).

«На даний час у ряді країн у рамках заходів з профілактики підліткового алкоголізму реалізація алкогольної продукції заборонена особам, які не досягли 21 року. Росспоживнагляд підтримує законодавчу ініціативу, спрямовану на обмеження продажу алкогольної продукції особам до 21 року», - йдеться в повідомленні.

Відповідний законопроект внесено до Держдуми Росії.