Дієтологи назвали овочі, які заважають зниженню ваги

Найнебезпечніший продукт - картопля, говорять вчені з Гарварду. Хліб із цільних злаків і коричневий рис є набагато більш здоровою альтернативою картоплі, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. У "чорний список" також потрапили кукурудза і горох. Насправді, навіть селера не допоможе швидко схуднути. А от активне споживання чорниці, сливи і капусти - те, що потрібно.

Фахівці набрали групу добровольців, які кожні чотири роки протягом 24 років ділилися інформацією про свій раціон. Вони розповідали, як часто їли 131 продукт, включаючи овочі і фрукти. Плюс, регулярно відбувалося зважування, враховувався перегляд ТБ, куріння, тренування та інші аспекти життя.

Читайте такожІдеальний овочевий суп для схуднення Виявилося, що з точки зору зниження ваги, фрукти працювали в два рази краще, ніж овочі. Так, кожна додаткова порція фруктів в день за чотири роки дозволяла скинути приблизно 227 грамів. Чорниця виявилася найбільш потужним жироспалювачем (кожна додаткова жменя ягід у раціоні спалювала 680 грамів).

Чорнослив, яблука, груші, полуниця, родзинки і виноград також допомагали скинути вагу. І справа тут не в калоріях, а в поліфенолах. Дані сполуки, мабуть, змінюють метаболізм і те, як тіло обробляє цукор. Серед овочів найпотужнішим продуктом була кольорова капуста. Трохи нижче стояли брокколі і брюссельська капуста. А от картопля через крохмаль і низьку концентрацію води потрапила в одну групу зі шкідливими для талії хлібом, рисом і пастою.