Щоб краще запам'ятати інформацію, дітям потрібно кілька днів

У новому дослідженні, проведеному співробітниками Університету Огайо, взяли участь діти у віці 4-5 років. Учасники грали у відеогру, в якій їм потрібно було запам'ятовувати зв'язки між об'єктами. Діти, які знову грали в гру через кілька днів, впоралися з нею на 20% краще тих, хто грав повторно в той же день, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники стверджують: дитячий мозок здатний формувати складні асоціації, просто йому для цього необхідно більше часу. Дослідження висвітлює два різних, але при цьому тісно пов'язаних феномени. Перший феномен - "крайнє забування". Коли діти швидко і послідовно запам'ятовують кілька речей, кожна наступна річ змушує їх забути попередню.

Другий феномен - "відтермінований спогад". Так, через кілька днів діти можуть пригадати раніше забуту інформацію. Вчені припускають: запам'ятати потрібну інформацію дітям допомагає сон. Правда, це зовсім не означає, що дитина в процесі сну здатна запам'ятати стільки ж інформації, скільки доросла людина.