Європейці курять і споживають алкоголю найбільше у світі - ВООЗ

Цей регіон тримає першість у світі за кількістю випитого спиртного на душу населення - 11 літрів чистого алкоголю на рік, пише BBCUkrainian.com.

Через це, попереджають чиновники, нинішня молодь може не дожити до віку своїх бабусь і дідусів.

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Крім того, за даними ВООЗ, більшість людей в Європі занадто повні. 59% населення мають або надлишкову вагу або страждають на ожиріння.

Водночас у новій доповіді про здоров'я європейців ВООЗ зазначає, що боротьба з раком, діабетом і серцево-судинними захворюваннями йде успішно і смертність від цих хвороб, зокрема, й від інфарктів та інсультів, знижується.

Проте позитивний ефект може бути зведений нанівець курінням: згідно зі статистикою, курить близько третини населення Європи - це найвищий показник серед усіх регіонів світу.

У доповіді йдеться, що ці цифри є "тривожно високими". Регіональний директор Європейського ВООЗ Сюзана Джейкаб зазначила: "Цей звіт демонструє обнадійливий прогрес".

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"Але є дуже реальний ризик, що ці досягнення будуть втрачені, якщо куріння і споживання алкоголю триватиме на теперішньому рівні", - зазначила чиновник.

"Це особливо стосується молодих людей, які можуть не прожити так довго, як їх бабусі й дідусі", - кажуть у ВООЗ.