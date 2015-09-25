Старіння пов'язане з роботою мітохондрій

Особливо помітна ця різниця у здорових літніх людей, порівняно з молодими, пише med2.ru.

Читайте такожКрейг Вентер знижує вартість секвенування экзомаЛюди після 65 років мають більшу ймовірність розвитку діабету 2 типу або непереносимості глюкози. Причини цього раніше були невідомі, проте нові дослідження показали, що подібний ризик пов'язаний зі зниженням швидкості метаболізму, яке в свою чергу обумовлено старінням.

У новому дослідженні фахівці із Йельського медичного університету концентрувалися на вивченні відмінностей у функції мітохондрій, розташованих в м'язових клітинах людей похилого віку порівняно з молодими. Для цього вони оцінювали функції органел здорових осіб літнього віку (середній вік 69 років), які потім порівнювалися з матеріалом, отриманим від молодих суб'єктів (середній вік 27 років).

Читайте такожТренування на витривалість змінюють взаємодію мозку і м'язів

У спробі отримати більш точне уявлення про функції мітохондрій у м'язових клітинах вчені розробили новий метод для вивчення двох ферментів, ключових для метаболізму, з використанням методів рідинної хроматографії та мас-спектрометрії. Результати аналізу показали, що літні люди мали нижчу швидкість клітинного метаболізму – а саме мітохондрії відповідають за цей процес.