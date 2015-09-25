Китайські вчені з'ясували, що в огрядних чоловіків частіше народжуються хлопчики

Виявляється, щоб народилася дівчинка, чоловікові варто більш уважно стежити за своєю вагою, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Так, у огрядних чоловіків частіше народжуються хлопчики. Було проведено детальне дослідження, яке, на відміну від попередніх, не фокусувалася на ролі матері, а на ролі батька.

В цілому аналізувались 8500 пар, які проходили лікування від безпліддя. Вчені враховували не тільки статистику вагітності і народжуваності, але і вагу батьків. Виявилося, на струнких чоловіків доводилося 611 хлопчиків і 569 дівчаток (хлопчиків було на 7% більше, що, в принципі, нормально). Але ось в групі огрядних батьків було аж на 27% більше хлопчиків. А це вже відхилення.

Пекінський університетський госпіталь підкреслює: причина даного феномена може критися в тому, що ембріони жіночої статі з якоїсь причини менш витривалі, якщо в зачатті брав участь огрядний чоловік. Також не виключено, що у повних чоловіків більше виробляється "Y-сперматозоїдів", що призводить до утворення чоловічих ембріонів.