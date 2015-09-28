Вчені винайшли новий метод дистанційного "зашивання" ран усередині тіла

Для закриття ран в організмі зазвичай потрібне хірургічне втручання – зшивання тканин в процесі операції , проте в деяких місцях накласти шви вкрай важко. Дослідники з Гарвардського університету (Harvard University) під керівництвом Еллен Роше (Ellen T. Roche) придумали нову техніку, яка може замінити традиційні шви і підходить навіть для важкодоступних частин тіла. Цей підхід, як вважають розробники, набагато менш інвазивний, травматичний і більш легкий у застосуванні, ніж накладення швів, повідомляє Медпортал

У методі використовуються катетер, два балони і біодеградуйований полімерний пластир-латочка. Балони, доставлені до потрібного місця з двох сторін, надувають, і вони, розширюючись, притискають латку до тканини. Подальший вплив ультрафіолетового освітлення «приклеює» латочку до місця пошкодження. Потім дослідники здувають балони і виводять їх з організму, залишаючи латку замість шва.

Вчені змогли перевірити нову техніку на живих щурах – результатом було мінімальне запалення і виживання всіх тварин. Був виправлений і складний дефект перегородки в розбитих серцях свиней. Нарешті, розробку використовували і для герметизації виразок шлунка і черевних гриж у свиней ex vivo. Мабуть, нову стратегію можна вважати універсальною для позбавлення від подібних ушкоджень.