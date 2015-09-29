Зелений чай для схуднення, куплений через інтернет, спровокував у дівчини розвиток гепатиту

Китайський зелений чай іноді викликає гостре запалення печінки. Як приклад наводять випадок, що стався з 16-річною британкою. Дівчина намагалася скинути вагу і пила чай у великих кількостях. В результаті у неї розвинувся гострий гепатит, передає meddaily.ru з посиланням на The Immortal News. Дівчина звернулася до лікарів зі скаргами на нудоту, запаморочення, болі в ділянці живота і в суглобах. Лікарі запідозрили інфекцію сечовивідних шляхів і виписали антибіотики. Але вони не спрацювали, а симптоми лише погіршилися.

Британка виявилася у відділенні невідкладної допомоги. Тести показали: печінка збуджена. Про пошкодження органу говорив і жовтий відтінок шкірних покривів. Дівчина зізналася, що вона купувала зелений чай в інтернеті і пила по три чашки на день, щоб скинути вагу. Вага не пішла, але з'явилися тривожні симптоми. Медики повністю виключили зелений чай з раціону пацієнтки і провели відновлювальну терапію, щоб купірувати запалення.

Фахівці підкреслюють: не варто купувати чай в інтернеті. Продукт, який приймала дівчина, був зроблений в Китаї. Про його склад можна тільки здогадуватися, оскільки анотація була написана китайською мовою. Раніші дослідження показали, що деякі екстракти зеленого чаю знижують вагу у людей. Проте ці висновки не підтвердилися пізніше. Правда, зелений чай не раз визнавали найкориснішим напоєм. Вчені говорили про його здатності знижувати холестерин і підвищувати рівень пильності людини. Між тим, негативні ефекти чаю детально ніхто не досліджував.