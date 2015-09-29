Морська капуста уповільнює процес старіння - вчені

Хто б міг подумати, що в морських водах росте унікальна рослина – бурі водорості, які в народі називають морською капустою або ламінарією. Вона є справжньою коморою, яка містить в собі безліч корисних речовин і вітамінів, необхідних для людського здоров'я, пише stolitsa.

Ламінарія багата мікро - і макроелементами, які вона змогла отримати з морської води. Морська капуста зміцнює організм і насичує корисними речовинами. Бурі водорості по праву вважаються чемпіоном за вмістом йоду, достатньо вживати лише сто грамів морської капусти в день, щоб забезпечити власний організм добовою нормою йоду.

Йод здатний покращувати засвоєння кальцію, фосфору, заліза, також він активує ферменти. Крім того, у ламінарії міститься велика кількість магнію і заліза, а також вітамінів А, С, Е і групи В.

До складу морської капусти входять солі альгінової кислоти, які практично не розчиняються у воді. Альгінати не перетравлюються в кишечнику, але при цьому вони збільшуються в об'ємі в кілька разів і вбирають в себе воду. Завдяки такій здатності, дані речовини стимулюють моторику кишечника і поліпшують його роботу, позбавляючи людину від запорів.

Дана властивість ламінарії з успіхом використовується в різних дієтах для схуднення. Волокна морської капусти і солі альгінової кислоти поглинають шкідливий холестерин, служать профілактикою атеросклерозу.

Полісахариди, що містяться в бурих водоростях, активізують імунні реакції, нормалізують обмінні процеси, знижують рівень холестерину, перешкоджають утворенню тромбів, регулюють водно-сольовий баланс в організмі. Морська капуста допоможе впоратися з депресивними і стресовими станами, завдяки вмісту сполук брому. При гіпертонії також рекомендується включити морську капусту в свій повсякденний раціон харчування.