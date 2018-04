Цукор підвищує ризик захворювань серця і судин

Газована вода та інші цукровмісні напої можуть серьезно шкодити серця, підвищуючи ризик інфаркту, інсульту і хронічних серцевих захворювань. Один-два таких напої щодня пов'язані з підвищенням ризику нападу стенокардії або розвитку серцевої недостатності на 35%, інсульту – на 16% і діабету 2 типу – на 26%. Такі висновки зроблені в огляді гарвардського нутриціолога Васанти Малік (Vasanti Malik) в Journal of the American College of Cardiology, повідомляє Медпортал.

Експерти зазначають, що якщо раніше рекомендації по харчуванню, яке знижує ризик серцево-судинних захворювань, робили наголос на скороченні жирів і холестерину, зараз фокус змістився на доданий цукор, який має більший вплив (а майже половина доданого цукру вживається у вигляді напоїв).

Малік описує шкідливу дію на серце різних цукрів (наприклад, глюкози і фруктози). Вони не ушкоджують серце безпосередньо, але призводять до інших станів (наприклад, діабету, стеатозу печінки, подагри), які підвищують ризик хвороб серця.