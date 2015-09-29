Цукор підвищує ризик захворювань серця і судин
Цукор не пошкоджує серце безпосередньо, але призводить до інших станів (наприклад, діабету, стеатозу печінки, подагри), які підвищують ризик хвороб серця.
Газована вода та інші цукровмісні напої можуть серьезно шкодити серця, підвищуючи ризик інфаркту, інсульту і хронічних серцевих захворювань. Один-два таких напої щодня пов'язані з підвищенням ризику нападу стенокардії або розвитку серцевої недостатності на 35%, інсульту – на 16% і діабету 2 типу – на 26%. Такі висновки зроблені в огляді гарвардського нутриціолога Васанти Малік (Vasanti Malik) в Journal of the American College of Cardiology, повідомляє Медпортал.
Експерти зазначають, що якщо раніше рекомендації по харчуванню, яке знижує ризик серцево-судинних захворювань, робили наголос на скороченні жирів і холестерину, зараз фокус змістився на доданий цукор, який має більший вплив (а майже половина доданого цукру вживається у вигляді напоїв).
Малік описує шкідливу дію на серце різних цукрів (наприклад, глюкози і фруктози). Вони не ушкоджують серце безпосередньо, але призводять до інших станів (наприклад, діабету, стеатозу печінки, подагри), які підвищують ризик хвороб серця.