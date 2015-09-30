Цілющі продукти для здорової шкіри

Як повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, в списку таких продуктів є оливки і оливкова олія. Дані продукти - справжнє джерело жирних кислот омега-3. Вони корисні для волосся, нігтів, поліпшують циркуляцію крові і зберігають вологу в шкірі. В оливках є фенольні сполуки - олеуропеїн і олеокантал. Це одні з найбільш потужних антиоксидантів в природі.

Далі йде кавун. Він багатий вітаміном С, який сприяє роботі колагену. А ще в ньому багато лікопіну - допомагає покращувати циркуляцію крові в шкірі. Це надає здоровий вигляд обличчю. Експерти радять споживати по 2-3 чашки кавунового соку на тиждень.

Гранатові кісточки мають у складі еллагову кислоту і пунікалагін. Вони зберігають колаген і рятують від пошкодження вільними радикалами. Були проведені дослідження з шкіркою граната. На думку вчених, засоби на основі шкірки граната прискорюють загоєння ран за рахунок підвищення концентрації колагену, синтезу білків і ДНК. У гранатах також є вітамін С, який, як відомо, тісно пов'язаний з колагеном, висока концентрація цинку (допомагає в загоєнні ушкоджень). Крім іншого, гранати містять багато клітковини, корисної для травлення. А хороше травлення - запорука здоров'я шкіри. Краще випивати по склянці свіжого гранатового соку щодня.

Шпинат, у свою чергу, завдяки вмісту бета-каротину і лютеїну покращує еластичність шкіри. Магній у шпинаті знижує рівень стресу, небезпечного для здоров'я та краси.

Останній пункт у списку - ягоди (чорниця, малина і ожина). Вони можуть замінити вітамінні комплекси та імуностимулятори, необхідні для людей із запальними захворюваннями шкіри, почервонінням і сухістю.