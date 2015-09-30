Чи можна вагітним проводити рентген-дослідження

За словами американських вчених, правильне використання різних медичних методів візуалізації, зокрема рентгенівського випромінювання, для діагностики стану здоров'я вагітних жінок, ніяких загроз здоров'ю майбутньої матері і плоду не несе.

За словами доктора Джонаса Матзона (Jonas Matzon) з Ротманського інституту при Університеті Томаса Джефферсона (Rothman Institute of Thomas Jefferson University), США, як правило, більшість діагностичних досліджень безпечні, пише Аптека. Це пояснюється тим, що дози опромінення в більшості випадків нижчі порогового рівня, який вважається безпечним або небезпечним.

За словами Д. Матзона і його колег, 5-8% жінок протягом вагітності отримують різні травматичні ушкодження — перелом кісток, м'язові травми. В результаті цього жінки мають потребу в подальшому медичному обстеженні, в тому числі з застосуванням рентгенівського випромінювання. Також американські вчені відзначають, що автомобільна аварія є найчастішою причиною обстеження вагітних з використанням медичних методів візуалізації, так як необхідно оцінити отримані травми і встановити, чи немає загрози для життя плода. Деякі жінки все-таки переживають з приводу шкоди, якої може зазнати плід у результаті вивчення. Вчені зазначають, що при отриманні вагітною травматичних ушкоджень їй необхідно пройти обстеження. Оскільки в іншому випадку стан здоров'я жінки може тільки погіршитися, а життя її майбутньої дитини піддатися ризику.

На сьогодні лікарі вважають, що застосування ультразвуку та магнітно-резонансної томографії є досить безпечним і не несе для вагітних ніякої загрози. При використанні рентгенівського випромінювання необхідно використовувати мінімальні дози, тоді теж ніяких загроз для здоров'я майбутніх мам не буде. При використанні комп'ютерної томографії застосовуються більш високі рівні радіації, тому цей тип дослідження вимагає підвищеної уваги лікарів, так як високий рівень радіації може нашкодити розвитку плода. Якщо ж вагітній необхідно пройти кілька сканувань в ході обстеження, її лікарю необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця, для того щоб обчислити допустиму дозу радіації для плода.