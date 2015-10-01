Розумні люди часто бувають щасливі і добре заробляють

Дослідники з Оксфордського університету встановили: розумні люди часто бувають щасливі. Крім того, вони зазвичай добре освічені і багато заробляють. Судячи з усього, це можна пояснити особливими зв'язками в їх мозку. Фахівці проаналізували дані МРТ-сканування мозку 461 людини, повідомляє meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Вчені з'ясували, які ділянки мозку взаємодіяли між собою. Опісля вони створили коннектоми (докладні описи зв'язків у мозку) для кожного учасника. Потім дослідники з допомогою кореляційного аналізу зіставили коннектоми з 280 поведінковими і демографічними характеристиками тих же добровольців.

Фахівці виявили: у одних людей коннектоми були тісно пов'язані відразу з кількома позитивними характеристиками, такими як багатий словниковий запас, хороша пам'ять, високий рівень доходів і освіченість. А коннектоми інших людей корелювали з багатьма негативними характеристиками, наприклад, гнівом, порушенням правил, низькою якістю сну і вживанням психоактивних речовин.