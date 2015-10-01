Медики розповіли, як розпізнати ознаки нестачі заліза

Якщо ви постійно відчуваєте занепад сил, погано спите, маєте задишку, страждаєте від головного болю, запаморочення, дзвону у вухах, можливо, ви маєте дефіцит заліза, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Залізо важливе для підтримки рівня енергії, адже воно допомагає червоним кров'яним клітинам переносити кисень.

Крім перерахованих вище симптомів, про дефіцит заліза може сказати волосся (випадання), холодні руки і ноги, проблеми з ковтанням, свербіж, порушення сну, зниження апетиту, біль у животі, неприємні відчуття на язиці, крихкі або такі, що нагадують ложки, нігті. І у людей, які часто ходять в спортзал, підвищений ризик дефіциту заліза.

Як показує статистика, кожна третя спортсменка перебуває в групі ризику розвитку анемії, а у 60% є ознаки першої стадії залізодефіциту. Нестача заліза обмежує транспорт кисню, що негативно відбивається на розумовій і фізичній роботі.

Червоне м'ясо - одне з основних джерел заліза. Так, один стейк дасть в три рази більше заліза, ніж курка, і на 250% більше, ніж брокколі. Причому, залізо з тваринних джерел значно простіше поглинається тілом. Фахівці радять їсти червоне м'ясо 4-5 разів на тиждень.