Миття посуду заспокоює нервову систему не гірше за медитацію

Домашні справи несуть додаткове навантаження для сучасних людей. Але вчені пропонують по-новому поглянути на це питання, принаймні, щодо миття посуду, Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, немає нічого кращого, ніж миття посуду, адже дане заняття допомагає знизити рівень стресу.

Дослідження Університету Флориди показало: люди, які вдумливо миють посуд, фокусуючись на своїх діях, менше нервують і рідше страждають від стресу. Мова йде про досягнення стану свідомості - людина дивиться на себе наче з боку, не засуджуючи і не оцінюючи свої думки і почуття. Аналогічний ефект виробляє медитація. Усвідомленість допомагає відчути поточний момент.

Вчені спеціально набрали 51 добровольця. Половині з них надали інформацію про важливість сенсорного досвіду, одержуваного внаслідок миття посуду. Інші дізналися про те, як правильно мити посуд. Всі добровольці повинні були вимити 18 тарілок. Виявилося, що люди з першої групи краще домагалися усвідомленості, відчували деяке піднесення (показники зросли на 25%) та зниження рівня тривожності (на 27%).