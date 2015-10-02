Вчені розробили формулу здоров'я при сидячій роботі

Американські вчені зробили цікаве відкриття, яке допоможе людям, що мають сидячу роботу, уникнути безлічі захворювань. Наголошується, що для хорошого самопочуття досить регулярно вставати зі свого робочого крісла на пару хвилин, відзначає ageofcomp.info з посиланням на VistaNews.

Вчені з Корнельського університету (Cornell University) відзначають, що сидячий спосіб життя досить згубно впливає на організм людини. Ті люди, чия робота передбачає постійно перебувати у своєму кріслі, зобов'язані ретельно стежити за своїм здоров'ям. Недостача фізичного навантаження тягне за собою захворювання не тільки спини, але і серцево-судинної системи.

Фахівці відзначають, що періодично вставати зі свого робочого місця вже принесе багато користі організму, при цьому не обов'язково потрібно довго ходити по офісу. Для хорошого самопочуття достатньо вставати з крісла на пару хвилин, але 16 раз протягом усього робочого дня. Вчені стверджують, що людина повинна рухатися впродовж всього дня, а не лише відвідувати спортзал вечорами. Тільки своєчасні фізичні навантаження допоможуть у підтримці фізичної форми, тому експерти рекомендують не забувати залишати час від часу своє робоче крісло.