Стрес впливає на дітей так само, як на дорослих

Зокрема, малюки роблять те, що звикли робити, а не пробують нове. Це встановили психологи з Рурського університету. Попередні дослідження показали: стрес знижує когнітивну гнучкість у дорослих. У новому дослідженні взяли участь 26 дітей у віці 15 місяців, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Приблизно половина малюків перед експериментом пережила стресову ситуацію. Наприклад, поряд з ними сідав незнайомець, танцюючий робот рухався під гучну музику, або їх батьки залишали кімнату на кілька хвилин. Через стрес у дітей підвищувався рівень кортизолу (гормону стресу) в організмі. Всі інші учасники увійшли в контрольну групу. Вони перед експериментом просто грали зі своїми батьками. Потім дітям дали коробку з двома лампами. Одна була з червоною лампочкою, а інша - з синьою.

Учасники могли вибрати тільки одну лампу, а потім скільки завгодно включати і виключати її. Через деякий час дітям дозволили грати з обома лампами, але жодна з них більше не працювала. Дослідники помітили: учасники, які перед експериментом побували в стресовій ситуації, продовжували натискати на ту лампу, до якої звикли. Поведінка дітей з контрольної групи виявилося більш гнучкою. Вони натискали на іншу лампу значно частіше.